नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर: शहर की जर्जर सड़कों को लेकर नागरिकों का आक्रोश अब सड़कों से निकलकर जिम्मेदार विभागों के दफ्तरों तक पहुंचने लगा है। खरसिया रोड, मनेन्द्रगढ़ रोड और रामानुजगंज रोड की बदहाल स्थिति से नाराज सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य तत्काल शुरू कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सबसे दिलचस्प स्थिति तब बनी, जब घेराव की खबर मिलते ही एनएच कार्यालय के अधिकारी दफ्तर छोड़कर चले गए। जिन अधिकारियों से सड़क की बदहाली पर जवाब मांगा जाना था, वे ही कार्यालय में मौजूद नहीं मिले।