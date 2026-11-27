नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: कोरिया जिले में ईंट बनाने के दौरान पानी से भरे गड्ढे में गिरकर डेढ़ साल के बच्चे की मौत के मामले में दो आरोपितों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है।

जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने आरोपितों की आरोपमुक्त करने की मांग खारिज करते हुए कहा कि यदि ईंट बनाने का काम उनके लाभ के लिए और उनकी निगरानी में हो रहा था, तो मजदूरों और उनके साथ आए बच्चों की सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम करना उनकी जिम्मेदारी थी। इस मामले में सुरक्षा उपायों की अनदेखी हुई या नहीं, इसका फैसला विचारण के दौरान साक्ष्यों के आधार पर होगा।