नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डा प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि जैसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति ईसाई बनता है तो आरक्षण समाप्त हो जाता है, वैसे ही जो आदिवासी व्यक्ति ईसाई बनता है तो उसका आरक्षण समाप्त होना चाहिए। देश में आदिवासी आरक्षण का फायदा सिर्फ मतांतरित ईसाई को मिल रहा है। जैसे ईसाई हर रविवार को मिलते हैं, मुसलमान हर शुक्रवार को मिलते हैं, वैसे ही भारत के हर गांव में, शहर की हर गली में मंगलवार या शनिवार रात को हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा हो, यह प्रयास है।इससे जनकल्याण और सामाजिक संपर्क बढ़ेगा। मतांतरण को रोकने में भी मदद मिलेगी।

अंबिकापुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डा प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा देशभर में गांव से लेकर शहर की कॉलोनियों तक हिंदुओं को जोड़कर उनके कल्याण का अभियान चलाया जा रहा है। उनका लक्ष्य है - समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू और हर घर तक पहुंच। इसलिए उनका नारा है - हमारा घर हिंदू घर,हिंदू घर-हिंदू घर, सुखी घर।उन्होंने बताया कि वे सरगुजा संभाग के अंबिकापुर से आगे मध्यप्रदेश तक लोगों को जोड़ने की गतिविधि के लिए जा रहे हैं।

हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा का आह्वान डा प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि जैसे ईसाई समाज के लोग हर रविवार को मिलते हैं, मुसलमान हर शुक्रवार को मिलते हैं, वैसे ही भारत के हर गांव में, शहर की हर गली में मंगलवार या शनिवार रात को हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा हो, यह प्रयास है। जहां लोग इकट्ठा होते हैं, वहां के हिंदुओं के कल्याण की व्यवस्था होगी।उन्होंने कहा कि कल्याण का अर्थ है - कहीं पर भी मदद चाहिए तो फोन करो, वहां का हिंदू मदद करेगा। काशी में मदद मांगोगे तो मिलेगी, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, मुंबई में भी मिलेगी। यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगमों का बढ़ेगा दायरा, अब गांव बनेंगे शहर; नगरीय प्रशासन ने मांगा ब्योरा हनुमान चालीसा केंद्र बनेंगे सेवा केंद्र उन्होंने बताया कि हनुमान चालीसा केंद्र को ही हिंदू हेल्प सेंटर, हिंदू आरोग्य केंद्र और हिंदू सेवा केंद्र बनाया गया है। यहां गरीबों को निश्शलूक अनाज, मुफ्त चिकित्सक की सेवा, रोग रोकने की ट्रेनिंग, ब्लड प्रेशर-शुगर की जांच की व्यवस्था की जा रही है।उनका कहना था कि सरगुजा क्षेत्र में गांव-गांव में हनुमान चालीसा हो, यह प्रयास है। यह हो जाता है तो गांव में हनुमान चालीसा, घर-घर का संपर्क, गतिविधि की जानकारी और लोगों की सेवा होगी। इससे मतांतरण भी रुकेगा।