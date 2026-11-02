बिश्रामपुर SECL खदान में ड्यूटी के दौरान कैंटीन में शतरंज खेलते नजर आए जिम्मेदार अधिकारी, कामगारों का फूटा गुस्सा

नईदुनिया न्यूज, बिश्रामपुर: एसईसीएल के बिश्रामपुर क्षेत्र की गायत्री भूमिगत खदान में कथित जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली को लेकर कामगारों में असंतोष गहराने लगा है। कोयला कामगारों ने ड्यूटी के निर्धारित समय में खदान के भीतर रहकर उत्पादन एवं सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय कैंटीन में बैठकर शतरंज खेलने और मनोरंजन करने का आरोप लगाया है।

वहीं, दूसरी ओर कामगारों पर अनावश्यक दबाव बनाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इससे खदान के अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। कामगारों का आरोप है कि गायत्री भूमिगत खदान में सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक ड्यूटी करने वाले कुछ कथित ओवरमैन एवं माइनिंग सरदार निर्धारित आठ घंटे की ड्यूटी के दौरान अधिकांश समय खदान के कैंटीन में बैठकर शतरंज खेलने में बिताते हैं।