CG के अंबिकापुर में धान खरीदी घोटाला, 888 क्विंटल धान गायब, समिति प्रबंधक सहित दो पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: धान खरीदी में अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में कलेक्टर जीत वसंत के निर्देश पर धान उपार्जन केंद्र कुन्दीकला में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद दो जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।

भौतिक सत्यापन में भारी कमी उजागर 18 जनवरी को धान उपार्जन केंद्र कुन्दीकला में धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया। यह सत्यापन जिला खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी और नोडल अधिकारी स्टेट वेयरहाउस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जांच के दौरान केंद्र में कुल 2221 बोरी धान की कमी पाई गई, जिसका कुल वजन 888.40 क्विंटल आंका गया।