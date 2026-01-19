CG के अंबिकापुर में धान खरीदी घोटाला, 888 क्विंटल धान गायब, समिति प्रबंधक सहित दो पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: धान खरीदी में अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में कलेक्टर जीत वसंत के निर्देश पर धान उपार्जन केंद्र कुन्दीकला में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद दो जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
18 जनवरी को धान उपार्जन केंद्र कुन्दीकला में धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया। यह सत्यापन जिला खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी और नोडल अधिकारी स्टेट वेयरहाउस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जांच के दौरान केंद्र में कुल 2221 बोरी धान की कमी पाई गई, जिसका कुल वजन 888.40 क्विंटल आंका गया।
धान खरीदी में गंभीर लापरवाही और अनियमितता को देखते हुए प्रशासन ने धान उपार्जन केंद्र कुन्दीकला के समिति प्रबंधक दिलीप यादव और कंप्यूटर ऑपरेटर गोविंद बेहरा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। यह कार्रवाई धान खरीदी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन की धान उपार्जन एवं मिलिंग व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही या गड़बड़ी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण और जांच अभियान लगातार जारी रहेंगे।