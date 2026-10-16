अंबिकापुर के लुंड्रा में रात के अंधेरे में साल चिरान की तस्करी, ग्रामीणों की सजगता से पिकअप वाहन जब्त, तस्कर फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : सरगुजा जिले के लुंड्रा वन परिक्षेत्र में लकड़ी तस्करी का खेल एक बार फिर उजागर हुआ है। रीरीगढ़ पहाड़ के जंगलों से रात के अंधेरे में साल के बेशकीमती चिरान-पटरा का अवैध परिवहन किया जा रहा था। ग्रामीणों की सजगता के कारण तस्करों का मंसूबा फेल हो गया और वन विभाग ने पिकअप वाहन सहित चार नग साल चिरान जब्त कर लिया है।

गुरुवार रात करीब 10 बजे पिकअप वाहन में दो लोग रीरीगढ़ पहाड़ की ओर से साल के चार नग चिरान-पटरा लोड कर आ रहे थे। जैसे ही वाहन ग्राम पसेना पहुंचा, ग्रामीणों को लकड़ी तस्करी का संदेह हुआ। ग्रामीणों ने पिकअप को रोक लिया और पूछताछ करने लगे। खुद को घिरता देख पिकअप में सवार दोनों लोग वाहन की चाबी निकालकर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए पैदल ही जंगल की ओर भाग निकले।