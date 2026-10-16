अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, वाहन की टक्कर से दो सगे भाइयों ने मौके पर तोड़ा दम

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : अंबिकापुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार रात सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उदयपुर थाना क्षेत्र के साल्ही मोड़ के पास हुआ। दोनों भाई घाटबर्रा से डांडगांव में आयोजित दसई करमा देखने जा रहे थे, तभी वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

मृतक ग्राम घाटबर्रा निवासी धन्ना मझवार (23) और मन्ना मझवार (21) है। दोनों घरवालों को बताकर निकले थे। मोटरसाइकिल से रात को निकलने के बावजूद दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद वाहन सहित चालक मौके से फरार हो गया।