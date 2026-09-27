शिक्षकों से रिश्वत मांगने पर सीतापुर BEO को नोटिस, DEO ने 2 दिन में मांगा जवाब, होगी कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर: विकासखंड शिक्षा कार्यालय सीतापुर में भ्रष्टाचार और लापरवाही की लगातार शिकायतों के बाद आखिरकार जिला शिक्षा अधिकारी ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी से जबाब मांगा है। जिला शिक्षा अधिकारी डा दिनेश कुमार झा ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर जवाब तलब किया है।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना कुछ माह पहले ही हुई है। वे प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की शिकायत के बाद बीईओ को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। एसोसिएशन ने डीईओ के समक्ष शिकायत की थी कि सीतापुर ब्लॉक के शिक्षकों से कार्यालयीन कार्यों के एवज में राशि की मांग की जा रही है।