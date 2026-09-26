एमपी में शराबकांड के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट, आबकारी टीम ने सूरजपुर में की छापेमारी, पकड़ी नकली शराब

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। मध्य प्रदेश में मिलावटी और जहरीली शराब से कई लोगों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर है। आबकारी आयुक्त के सख्त निर्देश पर प्रदेशभर में चल रहे विशेष जांच अभियान के तहत सरगुजा संभागीय आबकारी उड़नदस्ता ने सूरजपुर जिले में कार्रवाई की है। टीम ने मिलावटी शराब बनाने वाले एक आरोपित को रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके कब्जे से नकली ढक्कन और रैपर बरामद हुए हैं। यहां से ब्रांडेड के नाम पर मिलावटी शराब भी बरामद हुई है।

बड़े पैमाने पर शराब में मिलावट सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में उड़नदस्ता टीम सूरजपुर में गश्त पर थी। इसी दौरान सूरजपुर जिले के कुमदा चौक पर मुखबिर से सूचना मिली कि कुमदा बस्ती निवासी चंद्रप्रकाश राजवाड़े अपने घर में बड़े पैमाने पर शराब में मिलावट कर बेच रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने तत्काल उसके घर पर दबिश दी।