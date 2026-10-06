अंबिकापुर में भाजपा नेता पर ST-SC एक्ट के तहत केस दर्ज, महिला के चरित्र और आदिवासी समाज पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाली महिला के चरित्र पर सार्वजनिक टिप्पणी करने और आदिवासी समाज पर अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में भाजपा नेता व कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र तिवारी के खिलाफ अजाक थाने में केस दर्ज किया गया है।

भाजपा नेता रविंद्र के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1), 353(2) और एससी-एसटी एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। यौन दुर्व्यवहार की घटना पर सिटी कोतवाली में केस दर्ज हुआ था सर्व आदिवासी समाज महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष सुनीहा सोनहा की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 11 अगस्त को शहर की एक दुकान में आदिवासी महिला के साथ कथित यौन दुर्व्यवहार की घटना पर सिटी कोतवाली में केस दर्ज हुआ था।