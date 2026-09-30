मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

सूरजपुर में चौकीदार हत्याकांड का खुलासा, दुष्कर्म की कोशिश करने पर 17 वर्षीय किशोरी ने चाकू से काट दी थी गर्दन

सूरजपुर में निर्माणाधीन मकान में चौकीदार की हत्या के मामले का पुलिस ने राजफाश किया। पुलिस के अनुसार दुष्कर्म की कोशिश के विरोध में 17 वर्षीय किशोरी ने...और पढ़ें

By Anang Pal DixitEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 03:09:04 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 03:09:04 PM (IST)
सूरजपुर में चौकीदार हत्याकांड का खुलासा, दुष्कर्म की कोशिश करने पर 17 वर्षीय किशोरी ने चाकू से काट दी थी गर्दन
सूरजपुर में चौकीदार हत्याकांड का खुलासा। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. निर्माणाधीन मकान में 65 वर्षीय चौकीदार मृत मिला था।
  2. पुलिस ने हत्या के आरोप में 17 वर्षीय किशोरी पकड़ी।
  3. पुलिस के अनुसार किशोरी ने सब्बल से सिर पर वार।

नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर: महुआपारा के निर्माणाधीन मकान में रविवार रात चौकीदार सीताराम सिंह गोंड़ 65 वर्ष की हत्या के मामले में पुलिस ने राजफाश किया है। पुलिस के अनुसार दुष्कर्म की कोशिश का विरोध करते हुए 17 वर्षीय किशोरी ने पहले सब्बल से सीताराम के सिर पर वार किया और इसके बाद ब्लेड से उसका गला काट दिया।

सोमवार सुबह मजदूरों ने निर्माणाधीन मकान से एक युवती को निकलकर भागते देखा था। यही सुराग पुलिस के लिए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में अहम कड़ी साबित हुआ। पुलिस ने किशोरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या करना स्वीकार किया। उसे बाल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अंबिकापुर के बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया।


खून से लथपथ मिला शव

  • ग्राम केतका निवासी सीताराम सिंह 65 वर्ष निर्माणाधीन मकान में चौकीदारी करता था। सोमवार सुबह करीब नौ बजे सेंट्रिंग खोलने पहुंचे मिस्त्री और मजदूरों ने उसे खून से लथपथ मृत पड़ा देखा था। उसके सिर पर गंभीर चोट और गले पर धारदार वस्तु से वार के निशान मिले थे। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

  • पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मजदूर जब सुबह निर्माणाधीन मकान पहुंचे, उसी दौरान उन्होंने एक युवती को वहां से निकलकर भागते देखा था। पुलिस ने इस अहम जानकारी को आधार बनाकर संदेह के दायरे में आई किशोरी को तत्काल हिरासत में लिया। पूछताछ में पुलिस के अनुसार उसने वारदात की पूरी कहानी बताई।

''बाबा'' कहकर बुलाती थी, उसी के पास सोई थी

पुलिस के मुताबिक किशोरी ने बताया कि वह मृतक को ''बाबा'' कहकर बुलाती थी और उसके पास आती-जाती रहती थी। रविवार रात भी वह निर्माणाधीन मकान में उसके पास सोई थी। किशोरी के कथन के अनुसार इसी दौरान सीताराम ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। उसने विरोध करते हुए पास रखे सब्बल से उसके सिर पर वार किया। इसके बाद ब्लेड से गला काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

बाल न्यायालय के आदेश पर संप्रेक्षण गृह भेजा

नाबालिग होने के कारण पुलिस ने किशोरी को बाल न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर उसे बाल संप्रेक्षण गृह अंबिकापुर भेज दिया गया है। पुलिस घटना से जुड़े साक्ष्यों और किशोरी के कथन का परीक्षण करते हुए मामले की विवेचना कर रही है। हत्या में प्रयुक्त सामान सहित अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

यह भी पढ़ें- घूसखोर अधिकारी पर बड़ा एक्शन, 22 हजार मांगी थी रिश्वत..ACB ने दबोचा; रायपुर निवास में भी छापेमारी