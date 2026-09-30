सूरजपुर में चौकीदार हत्याकांड का खुलासा, दुष्कर्म की कोशिश करने पर 17 वर्षीय किशोरी ने चाकू से काट दी थी गर्दन

नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर: महुआपारा के निर्माणाधीन मकान में रविवार रात चौकीदार सीताराम सिंह गोंड़ 65 वर्ष की हत्या के मामले में पुलिस ने राजफाश किया है। पुलिस के अनुसार दुष्कर्म की कोशिश का विरोध करते हुए 17 वर्षीय किशोरी ने पहले सब्बल से सीताराम के सिर पर वार किया और इसके बाद ब्लेड से उसका गला काट दिया।

सोमवार सुबह मजदूरों ने निर्माणाधीन मकान से एक युवती को निकलकर भागते देखा था। यही सुराग पुलिस के लिए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में अहम कड़ी साबित हुआ। पुलिस ने किशोरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या करना स्वीकार किया। उसे बाल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अंबिकापुर के बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया।

''बाबा'' कहकर बुलाती थी, उसी के पास सोई थी

पुलिस के मुताबिक किशोरी ने बताया कि वह मृतक को ''बाबा'' कहकर बुलाती थी और उसके पास आती-जाती रहती थी। रविवार रात भी वह निर्माणाधीन मकान में उसके पास सोई थी। किशोरी के कथन के अनुसार इसी दौरान सीताराम ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। उसने विरोध करते हुए पास रखे सब्बल से उसके सिर पर वार किया। इसके बाद ब्लेड से गला काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

बाल न्यायालय के आदेश पर संप्रेक्षण गृह भेजा

नाबालिग होने के कारण पुलिस ने किशोरी को बाल न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर उसे बाल संप्रेक्षण गृह अंबिकापुर भेज दिया गया है। पुलिस घटना से जुड़े साक्ष्यों और किशोरी के कथन का परीक्षण करते हुए मामले की विवेचना कर रही है। हत्या में प्रयुक्त सामान सहित अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

यह भी पढ़ें- घूसखोर अधिकारी पर बड़ा एक्शन, 22 हजार मांगी थी रिश्वत..ACB ने दबोचा; रायपुर निवास में भी छापेमारी