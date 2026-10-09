सूरजपुर - अब किताबों तक सीमित नहीं रहेगी भाषा: जिले के सभी शासकीय स्कूलों में शुरू हुआ शब्दबीज नवाचार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर: प्राथमिक कक्षाओं में कई बच्चे शब्द पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें बातचीत में इस्तेमाल करने या अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में झिझकते हैं। इसी चुनौती को दूर करने के लिए सूरजपुर जिले के सभी शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में ‘शब्दबीज’ शैक्षिक नवाचार शुरू किया गया है। इसके तहत बच्चे प्रतिदिन एक नए शब्द को केवल याद नहीं करेंगे, बल्कि उसका अर्थ समझकर सही उच्चारण, वाक्य निर्माण और रोजमर्रा की बातचीत में उसका प्रयोग करना भी सीखेंगे।

जिला प्रशासन और समग्र शिक्षा की इस पहल का उद्देश्य बच्चों की भाषा को मजबूत करने के साथ उनमें आत्मविश्वास और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना है। कलेक्टर रेना जमील के मार्गदर्शन में शुरू किए गए इस नवाचार में भाषा सीखने की प्रक्रिया को किताबों और कक्षा के अभ्यास तक सीमित रखने के बजाय बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ने पर जोर दिया गया है।