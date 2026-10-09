बिलासपुर को 1440 करोड़ की ऐतिहासिक सौगात: सिम्स का बदलेगा कायाकल्प, बनेगा नया इंटीग्रेटेड कैंपस, सीएम करेंगे भूमिपूजन

ऐतिहासिक सौगात: 1440 करोड़ से बदलेगी सिम्स की सूरत, जल्द होगा नए इंटीग्रेटेड कैंपस का भूमिपूजन - स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने किया सिम्स सुपर स्पेशलिटी और स्टेट कैंसर यूनिट का निरीक्षण - स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर शहर का है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने शुक्रवार को बिलासपुर प्रवास के दौरान सिम्स और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में इलाजरत मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक सौगातों की घोषणा की। इसमें मंत्री जायसवाल ने बताया कि आजादी के बाद जिले के लिए यह पहला ऐसा अवसर है, जब यहां स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक साथ 1440 करोड़ रुपये खर्च कर सिम्स के लिए नया इंटीग्रेटेड कैंपस तैयार किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सिम्स के नया इंटीग्रेटेड भवन में कई तरह की सुविधा मिलेंगी। इसमें आधुनिक कालेज, अत्याधुनिक अस्पताल और छात्रावास का निर्माण एक साथ होगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का भूमिपूजन जल्द ही मुख्यमंत्री के कर-कमलों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने सिम्स सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल के साथ ही स्टेट कैंसर यूनिट का निरीक्षण किया और कैंसर यूनिट का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि अस्पताल खुलने के बाद क्षेत्रवासी लाभांवित हो सके।

निरीक्षण के दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, सिम्स के डीन डा़ रमणेश मूर्ति, एमएस डा़ लखन सिंह, डा़ भूपेंद्र कश्यप, डा़ बीपी सिंह के साथ अन्य अधिकारी व भाजपा के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। वही शासी निकाय की बैठक में शहर विधायक अमर अग्रवाल, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमित कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा रितेश कुमार अग्रवाल, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं संजीव झा तथा स्वशासी समिति के सदस्य उपस्थित थे। फैक्ट फाइल 1440 करोड़ रुपये से नई इंटीग्रेटेड बिल्डिंग, कालेज, अस्पताल और हास्टल परिसर बनेगा।

50 करोड़ रुपये से विद्यार्थियों के लिए नए आधुनिक छात्रावास का निर्माण।

20 करोड़ रुपये से फिजियोथेरेपी, नर्सिंग कालेज और मानसिक अस्पताल (100 से 200 बेड क्षमता) का प्रविधान।

100 करोड़ रुपये से किराए के भवन में संचालित हो रहे आयुर्वेदिक कालेज के नए भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अन्य सुविधाओं में जिला अस्पताल में अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन और लगभग बनकर तैयार स्टेट कैंसर यूनिट। कैंसर मरीजों को अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि बिलासपुर वासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर यह है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर के पास बन रही स्टेट कैंसर यूनिट का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की स्थिति में है। इसके शुरू होने से बिलासपुर ही नहीं बल्कि पूरे सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कैंसर पीड़ितों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च स्तरीय इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए 100 से 200 बेड के सेंदरी में मेंटल हास्पिटल का भी प्रविधान किया गया है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये दिए गए हैं।