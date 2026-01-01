पढ़ाते-पढ़ाते स्कूल में शिक्षक को आया Heart Attack, निधन से नए साल के पहले ही दिन शोक की लहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बतौली/सरगुजा: नववर्ष 2026 के पहले दिन बतौली का शिक्षक समुदाय गहरे शोक में डूब गया। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बतौली के वरिष्ठ व्याख्याता और विद्यालय के आधार स्तंभ माने जाने वाले देवेंद्र गुप्ता का गुरूवार को विद्यालय परिसर में ही हृदयाघात से आकस्मिक निधन हो गया। इस दुखद समाचार से शिक्षक समुदाय स्तब्ध है।
जानकारी के अनुसार गुप्ता अपने नियमित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में संलग्न थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें तीव्र हार्ट अटैक आया। सहकर्मियों एवं विद्यालय स्टॉफ द्वारा तत्काल प्राथमिक सहायता और चिकित्सकीय व्यवस्था का प्रयास किया गया, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें बचाया नहीं जा सका।
नववर्ष के पहले ही दिन उनका असामयिक निधन पूरे विद्यालय परिवार के लिए गहरा आघात है। देवेंद्र गुप्ता गणित विषय के वरिष्ठ व्याख्याता थे और एक कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित शिक्षक के रूप में उनकी विशिष्ट पहचान थी। उन्होंने अपने लंबे शिक्षकीय जीवन में न केवल पाठ्यक्रम पढ़ाया, बल्कि छात्राओं में तार्किक सोच, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वे विद्यालय के ऐसे मार्गदर्शक थे, जिनके अनुभव और नेतृत्व पर संपूर्ण संस्था भरोसा करती थी। उनके आकस्मिक निधन से कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने एक अनुभवी शिक्षक ही नहीं, बल्कि एक प्रेरक व्यक्तित्व और मजबूत स्तंभ खो दिया है।
घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय परिसर में शोक का वातावरण बन गया। शिक्षक, छात्राएं एवं स्थानीय नागरिक गमगीन नजर आए। नववर्ष के उल्लास के बीच यह दुखद घटना पूरे क्षेत्र में शोक और संवेदना का विषय बनी हुई है।