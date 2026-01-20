नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले की किशोरी को काम का झांसा देकर दूर के रिश्तेदार ने वाड्रफनगर बुलवाया। यहां एक घर में ले जाकर किशोरी के साथ तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। मध्यरात्रि के बाद आरोपित को बस से अंबिकापुर भेज दिया गया। पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर अंबिकापुर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तब पुलिस को घटना की जानकारी लगी।

अंबिकापुर कोतवाली में प्राथमिकी के साथ वाड्रफनगर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित रविचन्द उर्फ गुड्डू पारसिया (38) निवासी भरूहीबॉस चौकी बलंगी, तेजमणी गौतम (18) निवासी रमेशपुर थाना रघुनाथनगर तथा दीपक कुमार (20) निवासी जौराही थाना रघुनाथनगर को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार सरगुजा जिले के एक गांव की किशोरी को बीते 18 जनवरी की सुबह छह बजे दूर के रिश्तेदार रविचन्द उर्फ गुड्डू ने फोन किया। आरोपित ने कहा कि वाड्रफनगर में काम है। वह चाहे तो कर सकती है।आरोपित की बातों पर विश्वास कर पीड़िता अपने घर से बस से अंबिकापुर पहुंची। यहां से बस में सवार होकर वह वाड्रफनगर चली गई। वाड्रफनगर बस स्टैंड में आरोपित रविचन्द उसे लेने मोटरसाइकिल से आया। वहां से एक कमरे में ले गया। आरोपित ने अपने साथी व रिश्तेदार तेजमणी व दीपक से शराब मंगवाया। तीनों ने बैठकर वहां शराब का सेवन किया।