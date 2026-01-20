नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले की किशोरी को काम का झांसा देकर दूर के रिश्तेदार ने वाड्रफनगर बुलवाया। यहां एक घर में ले जाकर किशोरी के साथ तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। मध्यरात्रि के बाद आरोपित को बस से अंबिकापुर भेज दिया गया। पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर अंबिकापुर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तब पुलिस को घटना की जानकारी लगी।
अंबिकापुर कोतवाली में प्राथमिकी के साथ वाड्रफनगर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित रविचन्द उर्फ गुड्डू पारसिया (38) निवासी भरूहीबॉस चौकी बलंगी, तेजमणी गौतम (18) निवासी रमेशपुर थाना रघुनाथनगर तथा दीपक कुमार (20) निवासी जौराही थाना रघुनाथनगर को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार सरगुजा जिले के एक गांव की किशोरी को बीते 18 जनवरी की सुबह छह बजे दूर के रिश्तेदार रविचन्द उर्फ गुड्डू ने फोन किया। आरोपित ने कहा कि वाड्रफनगर में काम है। वह चाहे तो कर सकती है।आरोपित की बातों पर विश्वास कर पीड़िता अपने घर से बस से अंबिकापुर पहुंची।
यहां से बस में सवार होकर वह वाड्रफनगर चली गई। वाड्रफनगर बस स्टैंड में आरोपित रविचन्द उसे लेने मोटरसाइकिल से आया। वहां से एक कमरे में ले गया। आरोपित ने अपने साथी व रिश्तेदार तेजमणी व दीपक से शराब मंगवाया। तीनों ने बैठकर वहां शराब का सेवन किया।
नशे में आने के बाद तीनों ने बलपूर्वक पीड़िता को भी शराब का सेवन कराया। आरोपित रविचन्द तथा उसके दोनों साथी रिश्तेदारों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपितों की धमकी से पीड़िता डर गई थी। पुलिस के अनुसार मध्यरात्रि के बाद एक बजे वाड्रफनगर से अंबिकापुर जा रही यात्री बस में पीड़िता को तीनों ने बैठा दिया था। रास्ते में ही पीड़िता की तबीयत बिगड़ने लगी थी।
उसने अपने रिश्तेदारों को फोन कर अंबिकापुर बुला लिया था। भोर में लगभग चार बजे पीड़िता बस से अंबिकापुर पहुंची। स्वास्थ्यगत समस्याओं के कारण उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यहां पुलिस तक प्रकरण जाने पर उससे पूछताछ हुई तब सामूहिक दुष्कर्म का पता चला।
कोतवाली अंबिकापुर में तीनों आरोपितों के विरुद्ध नामजद धारा 70(1),3(5) बीएनएस के तहत प्राथमिकी की गई। चूंकि घटनास्थल वाड्रफनगर का था इसलिए केस डायरी तत्काल वाड्रफनगर भेजी गई।
वाड्रफनगर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक डाकेश्वर सिंह के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक उमेश यादव, आरक्षक अंकित जायसवाल, संतोष गुप्ता व विनोद कुमार माझी की टीम ने सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपित रविचन्द, तेजमणी तथा दीपक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।