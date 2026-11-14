तीन साल से रेन बसेरा में चल रहा शिक्षा विभाग, बच्चे स्कूल में और साहब सराय में, विकास की यही है असली तस्वीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: विकासखंड बतौली में शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पिछले तीन वर्षों से रेन बसेरा में संचालित हो रहा है। कार्यालय के इस अस्थायी संचालन की स्थिति अब कई सवाल खड़े कर रही है। एक ओर शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों का संचालन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कार्यालय के पास अपना व्यवस्थित और सुरक्षित भवन तक उपलब्ध नहीं है।

जानकारी के अनुसार, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का पुराना भवन जर्जर हो चुका है और वर्तमान में खंडहर जैसी स्थिति में पहुंच गया है। भवन की खराब हालत को देखते हुए वहां कार्यालय संचालित करना उचित नहीं रह गया, जिसके कारण बीते तीन वर्षों से कार्यालय को रेन बसेरा में स्थानांतरित कर संचालित किया जा रहा है। रेन बसेरा में कार्यालय संचालित होने के कारण पर्याप्त जगह का अभाव बना हुआ है।