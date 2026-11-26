नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : धान खरीदी के बीच किसानों के लिए राज्य शासन ने महत्वपूर्ण प्रविधान किया है। अब प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी समर्थन मूल्य की अंतर राशि से वंचित नहीं होना पड़ेगा। उन्हें पात्रता के अनुसार प्रति एकड़ के आधार पर पूरी अंतर राशि प्रदान की जाएगी।

गुरुवार को जिले के प्रवास पर पहुंचे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री तथा प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने जयनगर और रामनगर धान उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण के दौरान किसानों को यह जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने खरीदी केंद्रों में पहुंचकर धान खरीदी की जमीनी हकीकत परखी। उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर टोकन मिलने, धान बेचने और केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली।