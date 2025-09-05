सरगुजा में निर्दयी टीचर ने की हदें पार, दी ऐसी सजा कि बिगड़ गई तबीयत, चल रहा इलाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड के ग्राम प्रतापगढ़ स्थित मुख्यमंत्री डीएवी स्कूल की कक्षा दूसरी की छात्रा से शिक्षिका ने 100 बार उठक-बैठक करा दिया। अब छात्रा अस्वस्थ हो गई है। दर्द के कारण वह खड़े नहीं हो पा रही है। चलने-फिरने में दिक्कत के कारण स्वजन उसका उपचार अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में करा रहे हैं। इस प्रकरण की शिकायत पुलिस से की गई है।

स्वजन ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर घटना की शिकायत करने की बात कही है। पीड़ित छात्रा मूलतः ग्राम गुतुरमा की रहने वाली है। छात्रा के स्वजन का कहना है कि छात्रा ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार वह टायलेट जा रही थी। उसी दौरान मोबाइल चला रही शिक्षिका ने उसे रोक लिया। पहले छड़ी से दो बार पैर में मारा और 100 बार उठक बैठक कराया। छात्रा को यह भी बोला कि ज्यादा नाटक मत कर , अपनी क्लास में जा।