जज बोले- बच्चे के लिए मां की ममता जरूरी, पिता की याचिका खारिज कर तय किए मिलने के नियम

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सात साल के बेटे को अपने पास रखने की मांग करने वाले पिता को हाई कोर्ट ने अभिरक्षा देने से इन्कार कर दिया है। हालांकि, पिता को बेटे से मिलने का रास्ता दिया है। कोर्ट ने कहा कि पिता सार्वजनिक स्थान पर बच्चे से मिलने का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले मां को सूचना देनी होगी और समय व स्थान पर उनकी सहमति जरूरी होगी। त्योहार, जन्मतिथि और स्कूल की लंबी छुट्टियों में भी इस व्यवस्था के तहत मुलाकात की जा सकेगी।

जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की पीठ ने 29 अक्टूबर 2026 को बलौदाबाजार निवासी पिता की अपील का निराकरण करते हुए यह व्यवस्था दी। पिता ने पारिवारिक न्यायालय के 27 अगस्त 2024 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें बेटे की अभिरक्षा मां को देने के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उनका विवाह 28 अप्रैल 2015 को हुआ था।

दोनों का तलाक सात फरवरी 2022 को हो चुका है। उनका बेटा मां के साथ रह रहा है। पिता पेशे से शिक्षक हैं। उन्होंने पारिवारिक न्यायालय में दावा किया था कि वे बेटे को बेहतर शिक्षा और देखभाल दे सकते हैं। उनका परिवार संयुक्त है और घर में अन्य सदस्य भी बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। मां ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि वह बेटे की पढ़ाई और परवरिश ठीक से कर रही हैं। बच्चा दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिता ने जन्म के बाद से बच्चे से मिलने या उसकी देखभाल करने में रुचि नहीं दिखाई और भरण-पोषण की राशि भी नियमित रूप से नहीं दी। यह भी पढ़ें- खरसिया में अविश्वास प्रस्ताव में 3 जगह तारीख गायब, SDM को हाई कोर्ट में हाजिरी का आदेश बच्चे की पढ़ाई और मौजूदा माहौल को माना अहम हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे की अभिरक्षा तय करने में माता-पिता के अधिकारों से अधिक बच्चे का कल्याण महत्वपूर्ण है। पिता के शिक्षक होने और बेहतर शिक्षा देने की क्षमता मात्र से यह साबित नहीं होता कि मां के पास बच्चे की उपेक्षा हो रही है। मां ने स्कूल की फीस की रसीदें पेश की थीं, जिनसे बच्चे की पढ़ाई जारी होने की पुष्टि हुई।