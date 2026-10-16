बिश्रामपुर में दर्दनाक हादसा, पिता के साथ बाइक पर स्कूल से लौट रही 13 साल की छात्रा की ट्रैक्टर से मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिश्रामपुर: स्कूल से पिता के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रही 13 वर्षीय छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर बिश्रामपुर-सूरजपुर हाइवे पर केशवनगर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर के चालक द्वारा अचानक वाहन मोड़ने से पीछे चल रही बाइक उससे टकरा गई। हादसे में बाइक सवार छात्रा ट्रैक्टर ट्राली के पहिए के नीचे आ गई।

सिर और गले में गंभीर चोट लगने से उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इकलौती बेटी की मौत की खबर से सूरजपुर नवापारा स्थित उसके घर में चीख-पुकार मच गई। इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।