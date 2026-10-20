तीन दिन में दो मौतें. अंबिकापुर के बांधों में बन रहा 'मौत का कुआं', दोस्तों के सामने पानी में समा गया युवक

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम चोरकीडीह बांध में डूबने से 19 वर्षीय युवक मौत हो गई। तीन दिन के भीतर बांध में डूबने से दो युवकों की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार ग्राम असकला निवासी अभिमन्यु पैकरा पिता मुनेश्वर पैकरा (19) अपने दोस्त दीपक पैकरा और आकाश पैकरा के साथ रविवार सुबह असकला से चोरकीडीह बांध नहाने गया था।

नहाने के दौरान दोपहर लगभग 12 बजे अभिमन्यु गहरे पानी में चला गया। उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह डूब गया।काफी देर तक तलाश करने के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो स्वजन ने रघुनाथपुर पुलिस चौकी को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जिला मुख्यालय अंबिकापुर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया।