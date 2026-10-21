दशहरा मेला देखकर लौट रहे दो किशोरों की सड़क हादसे में मौत, अंबिकापुर-सीतापुर हाईवे पर ट्रेलर ने मोपेड को रौंदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले के बतौली से लगे शांतिपारा में दशहरा मेला व सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर घर लौट रहे दो किशोरों को अंबिकापुर-सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार सरिया लोड ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टीवीएस एक्सएल मोपेड के परखच्चे उड़ गए और दोनों किशोरों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसा बुधवार 21 अक्टूबर की सुबह करीब छह बजे काराबेल व बिशुनपुर के बीच हुआ। दोनों किशोर बिना हेलमेट के सफर कर रहे थे।

सीतापुर के ग्राम पंचायत सोनतराई निवासी पवन मांझी पिता कुसित मांझी (16) और सूर्यकांत पैकरा पिता हरिलाल पैकरा (15) दोनों मंगलवार रात बतौली के शांतिपारा दशहरा मैदान में आयोजित दशहरा कार्यक्रम देखने गए थे। पूरी रात कार्यक्रम देखने के बाद बुधवार सुबह करीब छह बजे दोनों अपनी टीवीएस एक्सएल मोपेड क्रमांक से घर लौट रहे थे।जैसे ही वे अंबिकापुर-सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काराबेल के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे सरिया लोड ट्रेलर ने उनकी मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी।