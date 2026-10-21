उमरिया के चंदिया रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से पति-पत्नी की मौत, पटरी पार करते समय हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। उमरिया जिले के चंदिया रेलवे स्टेशन के समीप बीती रात एक दर्दनाक हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई। दोनों रेलवे लाइन पार कर रहे थे, तभी मालगाड़ी की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की जान चली गई। एक साथ दो लोगों की मौत की खबर से क्षेत्र में शोक का माहौल है, वहीं मृतकों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, चंदिया नगर के मऊहार टोला वार्ड क्रमांक 10 निवासी करन फकीर (30) अपनी पत्नी नैना फकीर (26) के साथ बीती रात करीब 9 बजे चंदिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पार कर रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में दोनों आ गए। हादसा इतना गंभीर था कि पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस द्वारा हादसे से संबंधित परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा रही है। रेलवे लाइन पार करते समय यह हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है।
करन और नैना की असमय मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। जिस दंपती ने साथ मिलकर जीवन की राह पर आगे बढ़ने के सपने देखे होंगे, उनका सफर एक दर्दनाक हादसे में अचानक समाप्त हो गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों को भी झकझोर दिया है।
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रेलवे स्टेशन और उसके आसपास रेलवे लाइन पार करते समय बरती गई लापरवाही कई बार जानलेवा साबित होती है। यह हादसा भी लोगों को रेलवे लाइन पार करते समय सावधानी बरतने की जरूरत का एहसास कराता है। फिलहाल, इस दुखद घटना से क्षेत्र में शोक व्याप्त है।
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