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उमरिया के चंदिया रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से पति-पत्नी की मौत, पटरी पार करते समय हादसा

Chandia Railway Station: करन फकीर अपनी पत्नी नैना फकीर के साथ बीती रात करीब 9 बजे चंदिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पार कर रहे थे। इसी दौरान वहां ...और पढ़ें

By SanjayKumar SharmaEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Wed, 21 Oct 2026 10:56:36 AM (IST)Updated Date: Wed, 21 Oct 2026 11:07:03 AM (IST)
उमरिया के चंदिया रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से पति-पत्नी की मौत, पटरी पार करते समय हादसा
पटरी पार करते समय हुआ बड़ा हादसा। - प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. करन और नैना की असमय मौत से परिवार में मातम पसरा
  2. इस घटना ने स्थानीय लोगों को भी झकझोर कर रख दिया
  3. रेलवे लाइन पार करते समय बरती गई लापरवाही जानलेवा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। उमरिया जिले के चंदिया रेलवे स्टेशन के समीप बीती रात एक दर्दनाक हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई। दोनों रेलवे लाइन पार कर रहे थे, तभी मालगाड़ी की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की जान चली गई। एक साथ दो लोगों की मौत की खबर से क्षेत्र में शोक का माहौल है, वहीं मृतकों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, चंदिया नगर के मऊहार टोला वार्ड क्रमांक 10 निवासी करन फकीर (30) अपनी पत्नी नैना फकीर (26) के साथ बीती रात करीब 9 बजे चंदिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पार कर रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में दोनों आ गए। हादसा इतना गंभीर था कि पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई।


सूचना मिलते ही पहुंची रेलवे पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस द्वारा हादसे से संबंधित परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा रही है। रेलवे लाइन पार करते समय यह हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है।

एक साथ थम गया जिंदगी का सफर

करन और नैना की असमय मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। जिस दंपती ने साथ मिलकर जीवन की राह पर आगे बढ़ने के सपने देखे होंगे, उनका सफर एक दर्दनाक हादसे में अचानक समाप्त हो गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों को भी झकझोर दिया है।

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रेलवे स्टेशन और उसके आसपास रेलवे लाइन पार करते समय बरती गई लापरवाही कई बार जानलेवा साबित होती है। यह हादसा भी लोगों को रेलवे लाइन पार करते समय सावधानी बरतने की जरूरत का एहसास कराता है। फिलहाल, इस दुखद घटना से क्षेत्र में शोक व्याप्त है।

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