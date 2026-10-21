उमरिया के चंदिया रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से पति-पत्नी की मौत, पटरी पार करते समय हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। उमरिया जिले के चंदिया रेलवे स्टेशन के समीप बीती रात एक दर्दनाक हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई। दोनों रेलवे लाइन पार कर रहे थे, तभी मालगाड़ी की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की जान चली गई। एक साथ दो लोगों की मौत की खबर से क्षेत्र में शोक का माहौल है, वहीं मृतकों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, चंदिया नगर के मऊहार टोला वार्ड क्रमांक 10 निवासी करन फकीर (30) अपनी पत्नी नैना फकीर (26) के साथ बीती रात करीब 9 बजे चंदिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पार कर रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में दोनों आ गए। हादसा इतना गंभीर था कि पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई।