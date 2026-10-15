अंबिकापुर में सब्जी लोड कर जा रहे दो पिकअप दुर्घटनाग्रस्त, बिजली का खंबा टूटा, कई गांवों की बिजली गुल, सब्जियां उठा ले गए ग्रामीण

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। अंबिकापुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार सुबह हादसा हो गया। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जजगा मोड़ के पास सब्जी लोड कर अंबिकापुर जा रही दो पिकअप आपस में भिड़ गईं। टक्कर इतनी तेज थी कि एक पिकअप सड़क किनारे खाई में जा गिरी और एक 11 केवी का बिजली पोल भी टूट गया।

पोल टूटने से सलका फीडर की बिजली कई घंटे तक बाधित रही। बताया जा रहा है कि एक पिकअप रायपुर से और दूसरी बिलासपुर से सब्जी लेकर अंबिकापुर आ रही थीं। एक पिकअप में टमाटर, गोभी, मिर्ची और करेला लोड था।

पीछे आ रही पिकअप ने साइड से निकालने की कोशिश की सुबह हल्का कोहरा था। आगे चल रही पिकअप बीच सड़क पर धीरे चल रही थी। पीछे आ रहे चालक ने साइड से निकालने की कोशिश की, लेकिन अनुमान गलत होने से पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों पिकअप की सब्जियां सड़क और खेतों पर बिखर गईं। मदद के बजाय आसपास के ग्रामीण सब्जियां लूटने दौड़ पड़े इस दौरान मदद करने के बजाय आसपास के ग्रामीण सब्जियां लूटने दौड़ पड़े। टमाटर, गोभी, मिर्ची जो हाथ लगा, ट्रे सहित उठाकर ले गए। चालक निवेदन करता रहा, लेकिन लोगों ने एक न सुनी। पिकअप सवार मनीष कुमार साहू ने बताया कि उसकी गाड़ी रायपुर सब्जी मंडी से अंबिकापुर जा रही थी।