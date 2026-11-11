सीतापुर में कुएं में गिरने से दो ग्रामीणों की मौत, दिनभर घूम रहे थे दोनों साथ; सुबह मिला शव
सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम काराबेल के मुड़ापारा में कुएं में दो ग्रामीणों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई।
Publish Date: Wed, 11 Nov 2026 03:39:52 PM (IST)Updated Date: Wed, 11 Nov 2026 03:39:52 PM (IST)
फोटो-एआई जनरेटेड
HighLights
- ग्राम काराबेल के मुड़ापार में हादसा
- कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत
- पुलिस ने निकाले दोनों ग्रामीणों के शव
नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम काराबेल के मुड़ापारा में कुएं में दो ग्रामीणों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान अशोक बखला (45) पिता सिवमुन और कमल तिर्की (55) पिता बैगा तिर्की के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है।
कुएं में मुंडेर की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इस कारण एक व्यक्ति के गिरने के बाद दूसरे की उसकी जान बचाने के प्रयास में कुएं में कूदने की आशंका जताई जा रही है।
ग्राम काराबेल के मुड़ापारा स्थित सुनसान इलाके में बने एक गहरे कुएं में दोनों के शव तैरते हुए मिले। कुआं बस्ती से दूर होने के कारण घटना की जानकारी तत्काल किसी को नहीं मिल सकी। बाद में ग्रामीणों ने कुएं में शव देखे तो सीतापुर पुलिस को सूचना दी।
परिजनों को सौैंपे गए शव
पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिए गए हैं। इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया अनुमान लगाया जा रहा है कि अंधेरे में गांव घूमकर लौटने के दौरान कमल तिर्की का पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरा।
उसे डूबता देख अशोक बखला ने उसे बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। दोनों को तैरना नहीं आने और कुएं में पानी अधिक होने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल सके और डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार, दिनभर दोनों साथ में घूम रहे थे। दोनों के शराब के नशे में होने की भी आशंका है हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।