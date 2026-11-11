सीतापुर में कुएं में गिरने से दो ग्रामीणों की मौत, दिनभर घूम रहे थे दोनों साथ; सुबह मिला शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम काराबेल के मुड़ापारा में कुएं में दो ग्रामीणों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान अशोक बखला (45) पिता सिवमुन और कमल तिर्की (55) पिता बैगा तिर्की के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है।

कुएं में मुंडेर की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इस कारण एक व्यक्ति के गिरने के बाद दूसरे की उसकी जान बचाने के प्रयास में कुएं में कूदने की आशंका जताई जा रही है। ग्राम काराबेल के मुड़ापारा स्थित सुनसान इलाके में बने एक गहरे कुएं में दोनों के शव तैरते हुए मिले। कुआं बस्ती से दूर होने के कारण घटना की जानकारी तत्काल किसी को नहीं मिल सकी। बाद में ग्रामीणों ने कुएं में शव देखे तो सीतापुर पुलिस को सूचना दी।