विहिप का आरोप- सरगुजा जिले के गांवों में चंगाई सभा की आड़ में हो रहा मतांतरण

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लखनपुर और उदयपुर विकासखंड के दूरस्थ ग्रामों में चंगाई सभा की आड़ में मतांतरण कराने का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। विहिप प्रखंड अध्यक्ष हरिओम सोनी के नेतृत्व में सदस्यों ने मतांतरण के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए एसडीएम तथा थाना प्रभारी उदयपुर को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में ग्राम सायर तथा बडेगांव केदमा के रहने वाले कुछ लोगों पर आरोप लगाया गया है कि वे लंबे समय से क्षेत्र में चंगाई प्रार्थना सभा आयोजित कर भोले-भाले ग्रामीणों को मतांतरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 का उल्लंघन है। इनके प्रलोभन और भय से संरक्षित जनजाति परिवारों के लोग मतांतरित हो रहे है। सभ्यता, संस्कृति से इन लोगों को सुनियोजित तरीक़े से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है।