नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : पांच रुपये के ट्रैक्टर छाप नोट के बदले एक लाख रुपये मिलने का विज्ञापन देखकर एक व्यक्ति साइबर ठगों के जाल में ऐसा फंसा कि उसका बैंक खाता ही ठगी का जरिया बन गया। कोतवाली पुलिस ने म्यूल अकाउंट के मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित के खातों का उपयोग देश के चार राज्यों में साइबर ठगी के लिए किया गया।

पुलिस के अनुसार आरोपित विकास लकड़ा पिता सुरेश लकड़ा (40) निवासी लक्ष्मीपुर तेन्दुपारा अंबिकापुर ने पूछताछ में पूरी कहानी बताई।जुलाई-अगस्त 2024 में फेसबुक पर उसे एक विज्ञापन दिखा। विज्ञापन में कहा गया था कि पांच रुपये के ट्रैक्टर छाप नोट के बदले एक लाख रुपये मिलेंगे। लालच में आकर उसने उस पर संपर्क किया। इसके बाद एक अज्ञात कॉलर ने फोन किया। कॉलर ने खुद को भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकारी बताया।