नईदुनिया न्यूज, बिश्रामपुर: मानी चौक: एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र के रेहर-गायत्री भूमिगत कोयला परियोजना के लिए वर्ष 2016-17 में अधिग्रहित भूमि के एवज में आज तक प्रभावित भू-स्वामियों को नौकरी एवं मुआवजा नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायत गेतरा, मानी, पोड़ी एवं जोबगा के प्रभावित भू-स्वामियों ने एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 19 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।

प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि वर्ष 1997-98 से संचालित रेहर-गायत्री भूमिगत परियोजना के विस्तार के लिए वर्ष 2016-17 में उक्त ग्राम पंचायतों की निजी भूमि अधिग्रहित की गई थी।