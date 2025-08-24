जमीन विवाद पर हिंसक झड़प, आदिवासी किसान बने थे निशाना; पुलिस ने यूपी के नौ लोगों को दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र के ग्राम तालकेश्वरपुर में जमीन विवाद को लेकर स्थानीय आदिवासी किसानों पर जानलेवा हमला करने वाले उत्तर प्रदेश के नौ आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी आरोपित उत्तर प्रदेश के बभनी थाना क्षेत्र के सागोबांध के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपियों के सहयोगियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने लाठी-डंडा व हण्डा से ग्रामीणों पर हमला कर जान से मारने की कोशिश की थी।

आरोपियों ने ग्रामीणों पर किया हमला जानकारी के अनुसार 11 अगस्त को प्रार्थी रामसाय गोड़ निवासी तालकेश्वरपुर अपने खेत की जुताई कर रहा था। उसके साथ परिवार तथा गांव के अन्य लोग भी थे। तभी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सागोबांध गांव से आए कुछ लोग वहां पहुंचे और जमीन को अपना बताते हुए गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद सभी आरोपितों ने एक राय होकर लाठी-डंडा और हण्डा से ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस घटना पर पीड़ित की शिकायत पर थाना सनावल में धारा 191(2), 191(3), 190, 296, 351(2), 115(2), 109(1) बीएनएस एवं एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।