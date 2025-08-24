मेरी खबरें
    जमीन विवाद पर हिंसक झड़प, आदिवासी किसान बने थे निशाना; पुलिस ने यूपी के नौ लोगों को दबोचा

    CG News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में जमीन विवाद को लेकर स्थानीय आदिवासी किसानों पर जानलेवा हमला करने वाले उत्तर प्रदेश के नौ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लाठी-डंडा व हण्डा से ग्रामीणों पर हमला कर जान से मारने की कोशिश की थी।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 07:12:05 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 07:12:05 PM (IST)
    1. आदिवासी किसानों पर जानलेवा हमला
    2. उत्तर प्रदेश के नौ आरोपित गिरफ्तार
    3. उत्तर प्रदेश से आकर किया था जानलेवा हमला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र के ग्राम तालकेश्वरपुर में जमीन विवाद को लेकर स्थानीय आदिवासी किसानों पर जानलेवा हमला करने वाले उत्तर प्रदेश के नौ आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी आरोपित उत्तर प्रदेश के बभनी थाना क्षेत्र के सागोबांध के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपियों के सहयोगियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने लाठी-डंडा व हण्डा से ग्रामीणों पर हमला कर जान से मारने की कोशिश की थी।

    आरोपियों ने ग्रामीणों पर किया हमला

    जानकारी के अनुसार 11 अगस्त को प्रार्थी रामसाय गोड़ निवासी तालकेश्वरपुर अपने खेत की जुताई कर रहा था। उसके साथ परिवार तथा गांव के अन्य लोग भी थे। तभी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सागोबांध गांव से आए कुछ लोग वहां पहुंचे और जमीन को अपना बताते हुए गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद सभी आरोपितों ने एक राय होकर लाठी-डंडा और हण्डा से ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस घटना पर पीड़ित की शिकायत पर थाना सनावल में धारा 191(2), 191(3), 190, 296, 351(2), 115(2), 109(1) बीएनएस एवं एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

    पुलिस ने चार लोगों को किया गिरफ्तार

    उत्तर प्रदेश से आकर छत्तीसगढ़ में जमीन हथियाने की कोशिश और स्थानीय आदिवासियों के साथ बुरी तरह मारपीट करने वालों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश एसपी वैभव बैंकर ने दिए थे। पुलिस ने विवेचना के दौरान चार आरोपितों रामलखन गुप्ता, श्यामबिहारी गुप्ता, लक्ष्मीनारायण गुप्ता और विकास नंद गुप्ता को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपितों द्वारा फरार साथियों को मोबाइल फोन और आर्थिक मदद से भगाने की बात सामने आई।

    पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पांच अन्य लोग गिरफ्तार

    इसके बाद 23 अगस्त को पुलिस व साइबर सेल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अन्य पांच आरोपितों सुनील गुप्ता, अंकित कुमार गुप्ता, अरविंद गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता और रामनारायण गुप्ता को घेराबंदी कर उत्तर प्रदेश के सागोबांध से दबोच लिया।पकड़े गए आरोपितों ने पूछताछ में जमीन विवाद के चलते तालकेश्वरपुर पहुंचकर आदिवासी ग्रामीणों से मारपीट करने की बात स्वीकार की। आरोपित सुनील गुप्ता के पास से घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। पुलिस ने सभी नौ आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

