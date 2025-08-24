कलयुगी बेटी ने पिता को रास्ते से हटाया, प्रेमी और दोस्त को रुपये का लालच दिया और... जानिए 4 साल बाद कैसे खुला मामला

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर चांपा : पिता के द्वारा शराब बेचने से मना करने और जमीन का बंटवारा नहीं देने पर चार साल पहले बेटी राजिम उर्फ रजनी बाई ने अपने प्रेमी और उसके एक दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता भुखल रोहिदास की शराब में चूहा मार दवा मिलाकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं पहचान छिपाने के लिए सिर को पत्थर से कुचलकर शरीर में पेट्रोल डालकर आग लगाकर जला दी थी और शव को छाता जंगल में फेंक दिया था।

बलौदा पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर तीनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार मधईपुर निवासी सुरेन्द्र नारंग ने 8 नवंबर 2020 को चौकी पंतोरा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था, कि बिछलवा नरवा और छाता जगंल के पुल नहर पार में किसी अज्ञात पुरूष की जली हालत में मृत अवस्था में शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया था। अज्ञात पुरूष के शव की पहचान ग्राम बगडबरी निवासी भूखल रोहिदास के रूप में स्वजन ने की थी।