CG News: अंबिकापुर के डिगमा में महिला की संदिग्ध मौत, गला दबाकर हत्या की आशंका, पति हिरासत में

    By Asim Sen Gupta
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 02:27:39 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 02:29:42 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र से लगे डिगमा पंचायत में शनिवार को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घर के अंदर बिस्तर पर महिला का शव मिला, जिसके गले पर दबाने और खरोंच के निशान पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने गला दबाकर हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना कई घंटे बाद पुलिस को दी गई। फिलहाल मृतका के पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

    गांधीनगर थाना क्षेत्र के डिगमा गांव की रहने वाली शीला सोन्हा (30), गांव के पूर्व सरपंच सुमित्रा देवी की बहू थी। शनिवार दोपहर से वह घर में मृत अवस्था में पड़ी थीं। शाम करीब आठ बजे सूचना मिलने पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पाया कि शीला सोन्हा का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ है और गले पर दबाने के निशान हैं। वहीं घर में उसका पति उमाशंकर सोन्हा (32) नशे की हालत में मौजूद मिला। थाना प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने बताया कि पति उमाशंकर से पूछताछ की गई, लेकिन उसने कहा कि उसे पता नहीं है कि उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    बच्चों ने दादी को बताया – मां बिस्तर से नहीं उठ रही

    मृतका शीला सोन्हा का करीब 10 वर्ष पहले विवाह हुआ था। वह अपने पति और दो छोटे बच्चों के साथ अलग घर में रहती थीं। शनिवार शाम करीब 7:30 बजे दोनों बच्चे दादी सुमित्रा देवी के पास खाना मांगने पहुंचे। जब दादी ने पूछा कि तुम्हारी मां ने खाना क्यों नहीं बनाया, तो बच्चों ने कहा कि मां बिस्तर से नहीं उठ रही। इस पर सुमित्रा देवी जब बेटे के घर पहुंचीं, तो शीला सोन्हा मृत पड़ी थीं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

    रविवार सुबह पुलिस के साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या की पुष्टि के संकेत मिले हैं। मृतका के गले पर दबाने के निशान और चेहरे पर नाखूनों के खरोंच हैं, जो संघर्ष के दौरान लगे प्रतीत होते हैं। घर के सभी सामान सामान्य स्थिति में मिले हैं, जिससे लूटपाट की आशंका से इंकार किया गया है।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस ने पति उमाशंकर सोन्हा सहित स्वजन से पूछताछ शुरू कर दी है।

    वर्जन

    प्रदीप जायसवाल, थाना प्रभारी गांधीनगर का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच में गला दबाने का संदेह है। पति को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

