CG News: अंबिकापुर के डिगमा में महिला की संदिग्ध मौत, गला दबाकर हत्या की आशंका, पति हिरासत में

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र से लगे डिगमा पंचायत में शनिवार को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घर के अंदर बिस्तर पर महिला का शव मिला, जिसके गले पर दबाने और खरोंच के निशान पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने गला दबाकर हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना कई घंटे बाद पुलिस को दी गई। फिलहाल मृतका के पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

गांधीनगर थाना क्षेत्र के डिगमा गांव की रहने वाली शीला सोन्हा (30), गांव के पूर्व सरपंच सुमित्रा देवी की बहू थी। शनिवार दोपहर से वह घर में मृत अवस्था में पड़ी थीं। शाम करीब आठ बजे सूचना मिलने पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पाया कि शीला सोन्हा का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ है और गले पर दबाने के निशान हैं। वहीं घर में उसका पति उमाशंकर सोन्हा (32) नशे की हालत में मौजूद मिला। थाना प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने बताया कि पति उमाशंकर से पूछताछ की गई, लेकिन उसने कहा कि उसे पता नहीं है कि उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।