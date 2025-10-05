CG News: धमतरी कार ने पैदल यात्री को घसीटा, एक की मौत, पांच से अधिक ग्रामीण घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। कपड़ों से भरे तेज रफ्तार इको कार ने पैदल आ रहे एक ग्रामीण को घसीटते हुए आधा किलोमीटर तक ले गया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देकर कार से ही भाग रहे चालक सड़क पर चल रहे पांच से अधिक ग्रामीणों को ठोकर मारकर घायल किया है। आरोपित कार चालक के पकड़ाने के बाद ग्रामीणों ने पहले तो जमकर उनकी खातिरदारी की, इसके बाद पुलिस के हवाले किया। घायल ग्रामीणों को एंबुलेंस से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।

पुलिस ने क्या कहा रूद्री पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पांच अक्टूबर को देर शाम एक इको कार जो कपड़ों से भरा हुआ था गंगरेल-भटगांव मार्ग से आ रहा था, तभी आरोपित कार चालक ने आइटीआइ भटगांव के पास सड़क पर पैदल चल रहे एक ग्रामीण को अपनी चपेट में लेकर घसीटते हुए करीब चार से पांच सौ मीटर दूर ले गया, जिससे ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना पर कुछ ग्रामीणों की नजर पड़ी, तो कार को पकड़ने कोशिश किया। चालक भागने के फिराक में कार को तेज रफ्तार चलाते हुए सड़क पर भाग रहे थे, ऐसे में सड़क पर चल रहे चार से पांच ग्रामीणों को ठोकते हुए भागे, जिससे ग्रामीण कार की ठोकर से घायल हो गए।