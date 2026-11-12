'तू डायन है' कहकर हथौड़ी से कुचला सिर, अंबिकापुर में महिला की हत्या में 4 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : बलरामपुर जिले के पस्ता थाना क्षेत्र के ग्राम सरगवां पंडोपारा में एक बुजुर्ग विधवा की हत्या कर दी गई। दो महिलाओं की बीमारी से हुई मौत को जादू-टोना मानकर चार आरोपितों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोपित देवकुमार देवांगन (26), मुनेश अगरिया (45), शिवनाथ नगेशिया (56) और रामप्रसाद पंडो (35) ने एकराय होकर घटना कारित की। दो आरोपित घर के बाहर पहरा देते रहे और दो ने अंदर घुसकर हथौड़ी से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है।