अंबिकापुर PG कॉलेज में इनोवेशन चैलेंज पर कार्यशाला, नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में नवाचार, उद्यमिता, स्वरोजगार और रचनात्मक शोध के प्रति जागरूकता लाना था। कार्यक्रम में 200 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम में जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के सहायक प्रबंधक सर्वोदय कुमार साहू एवं प्रबंधक अश्विनी शुक्ला मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में नवाचार किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के दौर में केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि नए विचारों को विकसित करना और समस्याओं का रचनात्मक समाधान खोजना भी जरूरी है।