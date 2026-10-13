बलरामपुर जिला अस्पताल में प्रभार को लेकर विवाद, 25 डॉक्टरों समेत 131 स्टाफ ने हस्ताक्षर कर की कार्रवाई की मांग

नईदुनिया न्यूज,बलरामपुर : जिला चिकित्सालय बलरामपुर में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पद पर स्थानांतरण के बाद भी प्रभार हस्तांतरण नहीं होने का आरोप लगा है। शासन द्वारा 17 सितंबर 2026 को जारी स्थानांतरण आदेश के 25 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद नवनियुक्त सिविल सर्जन को विधिवत प्रभार नहीं सौंपे जाने की शिकायत कलेक्टर से की गई है।

इस मामले में जिला अस्पताल के 25 डॉक्टरों सहित कुल 131 कर्मचारियों ने हस्ताक्षर कर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में शासन के आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित कराने तथा प्रभार हस्तांतरण में हुई देरी की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की गई है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 17 सितंबर 2026 को जारी आदेश के तहत डॉ. रामप्रसाद तिर्की को जिला चिकित्सालय बलरामपुर के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं, पूर्व पदस्थ अधिकारी डा शशांक गुप्ता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर में पदस्थ करने का आदेश जारी किया गया है। शासन के आदेश के बावजूद डॉ. शशांक गुप्ता द्वारा नवनियुक्त सिविल सर्जन को विधिवत प्रभार नहीं सौंपा गया है। इससे शासन के आदेश के क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है। साथ ही, अस्पताल की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारु संचालन को लेकर भी चिंता जताई गई है।