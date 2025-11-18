जल संचयन-जन भागीदारी अभियान में बालोद जिला देश में प्रथम, राष्ट्रपति ने कलेक्टर को किया सम्मानित

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद: प्रदेश के बालोद जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बालोद जिले को 2 करोड़ की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्त्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।
जल संचयन-जन भागीदारी अभियान में बालोद जिले का देश में प्रथम स्थान आने पर कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। बालोद जिले ने जल संरक्षण में इतिहास रचा है। बता दें कि 1 लाख से अधिक नई जल संरचनाएं, 30 हजार से ज्यादा पुराने जल स्त्रोतों का पुनरुद्धार, 3.88 लाख पौधारोपण और हजारों वॉटर रिचार्ज पिट बनाकर देश में नंबर-1 का दर्जा हासिल किया है।
दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ’जल संचयन जन भागीदारी’ (जेएसजेबी 1.0) के तहत जोन 02 में शामिल बालोद जिला को बेस्ट परफाॅर्मिंग जिले के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर बालोद जिले को 2 करोड़ रूपये का प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आज मंगलवार 18 नवंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह के अवसर पर 'जल संचयन जन भागीदारी' के अंतर्गत बालोद जिले में हुए उत्कृष्ट कार्यों के लिए कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा को सम्मानित किया गया है।
जिले को प्राप्त हुई यह उलपब्धि बालोद जिले के लिए महत्वपूर्ण सौगात है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले को प्राप्त हो रहे इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों सहित पूरे जिले वासियों के प्रति विनम्र आभार माना है।
उन्होंने कहा कि जिले के सभी वर्गों के लोगों तथा संपूर्ण जिले वासियों के सहयोग से जिले को यह उपलब्धि हासिल हो पाया है। जिन्होंने इस अभियान में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जल संरक्षण तथा पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। दिव्या मिश्रा ने बालोद जिले को प्राप्त इस महत्वपूर्ण उलपब्धि के लिए संपूर्ण जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी है।