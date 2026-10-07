बालोद में छात्रा पर एसिड अटैक के आरोपियों को कोर्ट ले जाते समय भीड़ ने पीटा, चेहरे पर कालिख पोती

नईदुनिया न्यूज, बालोद : जिला न्यायालय में पेशी के दौरान मंगलवार को पुलिसकर्मी की 22 वर्षीय बेटी पर एसिड अटैक के 20 वर्षीय आरोपियों यश सोनकर और उसके दोस्त करण कुंजाम पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस दोनों आरोपियों का मुंडन कराने के बाद जुलूस के रूप में थाने से न्यायालय तक पैदल ले जा रही थी।

घड़ी चौक पर पहुंचते ही आरोपियों को देखकर भीड़ भड़क गई। आक्रोशित लोगों ने दोनों के चेहरे पर कालिख पोत दी और मारपीट की। लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। छात्र-छात्राओं में भी घटना को लेकर आक्रोश नजर आया।

भीड़ से बचाकर हेलमेट पहनाकर भेजा जेल स्थिति को देखते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को भीड़ से बचाकर आगे बढ़ाया। न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेल भेजते समय पुलिस ने दोनों को हेलमेट पहनाकर वाहन तक पहुंचाया। वहीं, जिले के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी करने से इन्कार कर दिया है। दूसरे युवक से बातचीत करने पर रची साजिश पुलिस के अनुसार, बालोद निवासी पीड़ित छात्रा और आरोपियों यश सोनकर ई-लाइब्रेरी में पढ़ते थे। उनका डेढ़ साल से परिचय था। छात्रा की दूसरे युवक से बातचीत से यश नाराज रहता था। इसके बाद उसने अपने स्कूल के दोस्त बीजापुर निवासी करण कुंजाम के साथ मिलकर करीब तीन महीने पहले एसिड अटैक की साजिश रची।