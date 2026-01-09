Balod News: घने कोहरे में NH-30 पर दो ट्रकों की भीषण भिड़ंत, लगा लंबा जाम

नईदुनिया न्यूज, बालोद। नेशनल हाईवे-30 पर बालोदगहन के पास शुक्रवार सुबह चार बजे आयरन और सीमेंट से लदे दो ट्रकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा हैं कि कोहरे और धुंध की वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और घंटों जाम की स्थिति बनी रही। राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हादसा बालोद जिले के पुरूर थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम बालोदगहन के पास हुआ।

जानकारी के अनुसार, दोनों ट्रक विपरीत दिशा से आ रहे थे तभी तेज रफ्तार के कारण आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक सड़क पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और हाईवे पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पुरूर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कर्मियों को तैनात कर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गई। जाम हटाने और यातायात सुचारू करने के प्रयास शुरू किए गए। क्षतिग्रस्त ट्रकों को सड़क से हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई है।