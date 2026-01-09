मेरी खबरें
    Balod News: घने कोहरे में NH-30 पर दो ट्रकों की भीषण भिड़ंत, लगा लंबा जाम

    नेशनल हाईवे-30 पर बालोदगहन के पास कोहरे के कारण दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और हाईवे घंटों जाम रहा। ...और पढ़ें

    Balod News: घने कोहरे में NH-30 पर दो ट्रकों की भीषण भिड़ंत, लगा लंबा जाम
    नेशनल हाईवे-30 पर एक्सीडेंट। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    1. हादसे से हाईवे पर घंटों लंबा जाम लगा
    2. पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट कर व्यवस्था संभाली
    3. क्रेन से क्षतिग्रस्त ट्रक हटाने की कार्रवाई जारी

    नईदुनिया न्यूज, बालोद। नेशनल हाईवे-30 पर बालोदगहन के पास शुक्रवार सुबह चार बजे आयरन और सीमेंट से लदे दो ट्रकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा हैं कि कोहरे और धुंध की वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और घंटों जाम की स्थिति बनी रही। राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हादसा बालोद जिले के पुरूर थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम बालोदगहन के पास हुआ।

    जानकारी के अनुसार, दोनों ट्रक विपरीत दिशा से आ रहे थे तभी तेज रफ्तार के कारण आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक सड़क पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और हाईवे पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पुरूर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कर्मियों को तैनात कर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गई। जाम हटाने और यातायात सुचारू करने के प्रयास शुरू किए गए। क्षतिग्रस्त ट्रकों को सड़क से हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई है।


    पुलिस के अनुसार, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट कर यातायात बहाल करने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही ज्यादा होने से इस तरह के हादसे अक्सर होते रहते हैं, जिससे प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है।

