अंग्रेजी मीडियम पढ़े हुए बच्चे बोलते हैं हिन्दी में रामायण के संवाद, छह पीढ़ियों की परंपरा, साल 1920 से 2026 तक का सफर

नईदुनिया, भाटापारा। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने वाले बच्चे हिंदी में रामायण के संवाद बोलते हैं। कोई भगवान राम बनता है तो कोई लक्ष्मण और सीता की भूमिका निभाता है। मंच पर रामकथा के प्रसंग जीवंत होते हैं और दर्शक भक्ति के साथ अभिनय का आनंद लेते हैं।

मनोरंजन के साधन बदलने और नई पीढ़ी की जीवनशैली में आए बदलाव के बावजूद बलौदाबाजार जिले के भाटापारा की आदर्श रामलीला नाटक मंडली ने अपनी परंपरा को सहेज रखा है। वर्ष 1920 में शुरू हुई यह रामलीला 107वें वर्ष में भी जारी है। छह पीढ़ियों की आस्था, स्थानीय कलाकारों के समर्पण और बच्चों की भागीदारी ने इसे शहर की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बना दिया है। रामलीला के शुरुआती दौर में वर्तमान आईडीबीआइ बैंक के पास मंचन होता था। उस समय रावण दहन वर्तमान तहसील कार्यालय के स्थान पर किया जाता था। बाद में पुराने गंज स्थित रामलीला मैदान आयोजन का प्रमुख केंद्र बना। सीमित संसाधनों के बीच शुरू हुई इस परंपरा में कभी बिजली विभाग का एक सदस्य मंचन के दौरान रोशनी की व्यवस्था संभालता था। आज भव्य मंच, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था और संगीत के साथ रामकथा का मंचन किया जाता है, लेकिन इसकी मूल भावना अब भी वही है।

बच्चों के हाथों में रामकथा की कमान इस रामलीला का सबसे दिलचस्प पहलू नई पीढ़ी की भागीदारी है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी संवादों के साथ रामायण के पात्रों को मंच पर साकार कर रहे हैं। आठवीं के विद्यार्थी कृपांश व्यास और शशांक शुक्ला बारी-बारी से भगवान राम की भूमिका निभाते हैं। रोशन सीता माता का किरदार निभाते हैं, जबकि छठवीं के विद्यार्थी युग शर्मा, जिन्हें सभी वासु कहते हैं, लक्ष्मण की भूमिका में नजर आते हैं। बच्चों के साथ युवा भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे लव शर्मा पिछले पांच वर्षों से हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं।