बलौदाबाजार के युवक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में किराए पर दिया खाता, 5 राज्यों की साइबर ठगी से जुड़ा लिंक

नईदुनिया प्रतिनिधि, बलौदाबाजार। साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराकर ठगी की रकम खपाने के मामले में मल्हार पुलिस ने बलौदाबाजार निवासी युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि युवक ने कमीशन के लालच में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना खाता साइबर ठगों को उपलब्ध कराया था। इस खाते के माध्यम से पांच अलग-अलग राज्यों के लोगों से ठगी की रकम ट्रांसफर कराई गई।

पीएचक्यू साइबर सेल से मिले लेयर-1 म्यूल अकाउंट की जांच के निर्देश के बाद चौकी प्रभारी के मार्गदर्शन में आरक्षक श्याम लाल सोनवानी ने केंद्र सरकार के समन्वय पोर्टल पर उपलब्ध डाटा की पड़ताल की। इस दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक संदिग्ध खाता पुलिस के रडार पर आया।