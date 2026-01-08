मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG News: खेलते-खेलते चने की बोरियों में दबे भाई-बहन, दम घुटने से हुई मौत

    बलौदाबाजार जिले के धौराभाठा गांव स्थित वेयरहाउस में चने की बोरियों के नीचे दबने से छह वर्षीय प्रतिमा और पांच वर्षीय अखिलेश की मौत हो गई। मजदूरी कर रही ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 11:34:28 AM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 11:34:28 AM (IST)
    CG News: खेलते-खेलते चने की बोरियों में दबे भाई-बहन, दम घुटने से हुई मौत
    बलौदाबाजार जिले में भाई-बहन की मौत। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. वेयरहाउस में चने की बोरियों के नीचे दबे दो मासूम
    2. मृतक भाई-बहन की उम्र पांच और छह वर्ष
    3. मां वेयरहाउस में मजदूरी, बच्चे परिसर में खेल रहे

    नईदुनिया न्यूज, भाटापारा। बलौदाबाजार जिले के धौराभाठा गांव स्थित बंशी गोपाल वेयरहाउस में चने की बोरियों के नीचे दबकर छह वर्षीय बच्ची प्रतिमा और उसके पांच वर्षीय भाई अखिलेश पटेल की दम घुटने से मौत हो गई।

    मृतक बच्चों की मां फगनी बाई पटेल बिलासपुर के बेलगहना गांव की रहने वाली हैं। वो बंशी गोपाल वेयरहाउस में मजदूरी करती थीं और परिसर में बने आवास में अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थीं। उनके पति की पहले ही मौत हो चुकी है। मंगलवार शाम को फगनी बाई काम कर रही थीं, जबकि उनके दोनों बच्चे पास में खेल रहे थे।

    खेल-खेल में बच्चे चने की बोरियों के पास पहुंच गए। इसी दौरान एक के ऊपर एक रखी बोरियां बच्चों के ऊपर गिर पड़ीं। हादसे में दोनों बच्चे प्रतिमा और अखिलेश बोरियों के नीचे दब गए। आसपास मौजूद मजदूरों ने तुरंत बोरियों को हटाकर बच्चों को बाहर निकाला और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भाटापारा पहुंचाया, लेकिन चिकित्सक ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.