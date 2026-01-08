CG News: खेलते-खेलते चने की बोरियों में दबे भाई-बहन, दम घुटने से हुई मौत

नईदुनिया न्यूज, भाटापारा। बलौदाबाजार जिले के धौराभाठा गांव स्थित बंशी गोपाल वेयरहाउस में चने की बोरियों के नीचे दबकर छह वर्षीय बच्ची प्रतिमा और उसके पांच वर्षीय भाई अखिलेश पटेल की दम घुटने से मौत हो गई।

मृतक बच्चों की मां फगनी बाई पटेल बिलासपुर के बेलगहना गांव की रहने वाली हैं। वो बंशी गोपाल वेयरहाउस में मजदूरी करती थीं और परिसर में बने आवास में अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थीं। उनके पति की पहले ही मौत हो चुकी है। मंगलवार शाम को फगनी बाई काम कर रही थीं, जबकि उनके दोनों बच्चे पास में खेल रहे थे।