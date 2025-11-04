छत्तीसगढ़ में रात के अंधेरे में कुएं में गिरा 4 हाथियों का दल, वन विभाग ने JCB की मदद से निकाला बाहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बलौदाबाजार: बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा मुख्यालय क्षेत्र से तीन किमी दूर ग्राम हरदी में चार हाथी खेत के खुदे कुएं में गिर गए। जिनमें एक शावक भी शामिल है। घटना की जानकारी सुबह- सुबह वन अमले को हुई। सुबह सात बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए गए। मौके पर दो जेसीबी लगाई गई और हाथियों को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है। ग्रामीणों ने भी वन अमले की सहायता की।
बार क्षेत्र के परिक्षेत्र अधिकारी गोपाल प्रसाद वर्मा ने बताया कि कुएं में गिरे तीन हाथी बाहर निकाल लिए गए हैं, एक हाथी अभी भी कुएं में है, जिसे बाहर निकालने अमला जुटा हुआ है। बताया कि खेत मे बिना जगत का कुआं है। सोमवार की देर रात हाथियों का दल खेतों में विचरण करते हुए अचानक एक कुएं में जा गिरा।
ग्रामीणों ने जब भारी आवाज़ सुनी तो मौके पर पहुंचे और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सुबह-सुबह वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सीमित संसाधनों के कारण बचाव कार्य में दिक्कतें आई, बावजूद तीन हाथी साढ़े तीन घण्टे में निकाल लिए गए। वन विभाग ने चौथा हाथी भी निकाल लिया है। सभी हाथी सुरक्षित हैं और जंगल की ओर चले गए हैं।
बता दें कि विगत 15 से 20 दिनों से हाथियों का दल बार नवापारा क्षेत्र में लगातार विचरण कर रहा है। दल ने दीपावली पर्व के दिन ग्राम हरदी के वृद्ध किसान कनकु राम को पटक-पटक कर मौत के घाट उतार दिया था। क्षेत्र में लगातार हाथियों की सक्रियता से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।