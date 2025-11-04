छत्तीसगढ़ में रात के अंधेरे में कुएं में गिरा 4 हाथियों का दल, वन विभाग ने JCB की मदद से निकाला बाहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बलौदाबाजार: बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा मुख्यालय क्षेत्र से तीन किमी दूर ग्राम हरदी में चार हाथी खेत के खुदे कुएं में गिर गए। जिनमें एक शावक भी शामिल है। घटना की जानकारी सुबह- सुबह वन अमले को हुई। सुबह सात बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए गए। मौके पर दो जेसीबी लगाई गई और हाथियों को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है। ग्रामीणों ने भी वन अमले की सहायता की।

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के बार नयापारा क्षेत्र स्थित हरदी गांव में कुंए में गिरा 4 हाथियों का दल। रात के अंधेरे में गिरे हाथियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। pic.twitter.com/z6SUAty51X — NaiDunia (@Nai_Dunia) November 4, 2025 बार क्षेत्र के परिक्षेत्र अधिकारी गोपाल प्रसाद वर्मा ने बताया कि कुएं में गिरे तीन हाथी बाहर निकाल लिए गए हैं, एक हाथी अभी भी कुएं में है, जिसे बाहर निकालने अमला जुटा हुआ है। बताया कि खेत मे बिना जगत का कुआं है। सोमवार की देर रात हाथियों का दल खेतों में विचरण करते हुए अचानक एक कुएं में जा गिरा।