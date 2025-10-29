मेरी खबरें
    एक ही बाइक पर सवार थे 4, ट्रक से टकराकर 2 की मौके पर मौत; दो गंभीर घायल

    बलोदा बाजार के भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र में बुधवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक बाइक पर सवार 4 लोग ट्रक से जा टकराए। इनमें से दो ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गए और उनकी मौके पर मौत हो गई। अन्य दो गंभीर घायल है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 04:04:28 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 04:10:28 PM (IST)
    एक ही बाइक पर सवार थे 4, ट्रक से टकराकर 2 की मौके पर मौत; दो गंभीर घायल
    ट्रक से टकराकर चकनाचूर हुई बाइक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बलौदाबाजार। भाटापारा में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। 4 युवक एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य दो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

    जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार होकर 4 लोग भाटापारा से नारायणपुर मार्ग पर जा रहे थे। इस दौरान लक्ष्मी अपार्टमेंट के पास बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। इससे बाइक सवार दो युवक ट्रक के पिछले चक्के में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं।


    मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मर्ग कायम कर मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोटरसाइकिल पर नंबर नहीं लिखे होने के चलते बाइक सवारों की पहचान नहीं हो सकी है। घटना भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र की है। फिलहाल मृतकों की पहचान की जा रही है।

