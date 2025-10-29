एक ही बाइक पर सवार थे 4, ट्रक से टकराकर 2 की मौके पर मौत; दो गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बलौदाबाजार। भाटापारा में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। 4 युवक एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य दो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार होकर 4 लोग भाटापारा से नारायणपुर मार्ग पर जा रहे थे। इस दौरान लक्ष्मी अपार्टमेंट के पास बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। इससे बाइक सवार दो युवक ट्रक के पिछले चक्के में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं।
यह भी पढ़ें- दुकान से बिस्किट चुराने के आरोप में किशोर को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा, Video Viral; आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस
मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मर्ग कायम कर मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोटरसाइकिल पर नंबर नहीं लिखे होने के चलते बाइक सवारों की पहचान नहीं हो सकी है। घटना भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र की है। फिलहाल मृतकों की पहचान की जा रही है।