रेलवे स्टेशन पर बंदर ने छेड़ा छत्ता, तो मधुमक्खियों ने यात्रियों को डंक मारकर किया लाल; लकवाग्रस्त यात्री गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद: जिले के गुंडरदेही रेलवे स्टेशन में रविवार को मधुमक्खियों के झुंड ने यात्रियों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि स्टेशन परिसर के पेड़ पर बैठे बंदर ने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया, जिसके बाद गुस्साई मधुमक्खियां बेकाबू होकर यात्रियों पर टूट पड़ीं।

इस दौरान ट्रेन से उतरे पैरालिसिस (लकवा पीड़ित), तिलखैरी निवासी दिलेश्वर साहू (35 वर्ष) मधुमक्खियों के झुंड में फंस गए। वे दर्द से तड़पते हुए करीब 20 मिनट तक डंक का शिकार होते रहे। आसपास मौजूद लोग मदद करना चाहते थे, लेकिन झुंड के कारण कोई पास नहीं जा सका। अंततः यात्रियों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। जिसके बाद उन्हें गुंडरदेही अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है।