    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 11:00:30 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 11:04:47 AM (IST)
    कोरबा में क्लासरूम में निकला 8 फीट का अजगर, बच्चों में मची अफरा-तफरी
    सांप को रेस्क्यू कर बाहर निकालते सर्पमित्र

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: कोरबा में सांप निकलने की दो घटनाएं सामने आई हैं। एसईसीएल स्थित आत्मानंद पब्लिक स्कूल की नौवीं कक्षा में आठ फीट का अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं एक घर के तबेले से पांच फीट लंबा कोबरा पकड़ा गया।

    शनिवार सुबह करीब 10 बजे आत्मानंद पब्लिक स्कूल में गणित की क्लास चल रही थी। एक छात्रा के बेंच के नीचे आठ फीट का विशालकाय अजगर कुंडली मारकर बैठा था। अजगर की फुंफकार सुनकर क्लास में अफरा-तफरी मच गई। शिक्षक और छात्र तुरंत क्लासरूम से बाहर निकल आए।


    स्कूल प्रबंधन ने तत्काल वन विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचना दी। स्नेक कैचर उमेश यादव ने अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित पकड़ा, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। इससे पहले शुक्रवार देर रात कोरबा जिले के बालको नगर के जामबहार क्षेत्र में भी दहशत का माहौल बन गया।

    वहीं सुनील उरांव के घर के तबेले में लगभग पांच फीट लंबा जहरीला नाग (कोबरा) दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तुरंत सर्प मित्र सोमैया पांडेय और उमेश यादव की टीम को सूचना दी। टीम ने मौके पर पहुंचकर आक्रामक कोबरा को सुरक्षित पकड़ा।

    सर्प मित्र टीम ने बताया कि यह भारतीय कोबरा प्रजाति का सांप है, जिसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। इसे वन विभाग को सूचित कर सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ा गया। मकान मालिक ने बताया कि तबेले में रखे बर्तनों पर नजर पड़ने पर उन्हें सांप दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने सर्प मित्र टीम को सूचना दी।

