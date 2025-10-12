कोरबा में क्लासरूम में निकला 8 फीट का अजगर, बच्चों में मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: कोरबा में सांप निकलने की दो घटनाएं सामने आई हैं। एसईसीएल स्थित आत्मानंद पब्लिक स्कूल की नौवीं कक्षा में आठ फीट का अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं एक घर के तबेले से पांच फीट लंबा कोबरा पकड़ा गया।

शनिवार सुबह करीब 10 बजे आत्मानंद पब्लिक स्कूल में गणित की क्लास चल रही थी। एक छात्रा के बेंच के नीचे आठ फीट का विशालकाय अजगर कुंडली मारकर बैठा था। अजगर की फुंफकार सुनकर क्लास में अफरा-तफरी मच गई। शिक्षक और छात्र तुरंत क्लासरूम से बाहर निकल आए।