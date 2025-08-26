CG Road Accident: अस्पताल में भर्ती मासूम बेटी को देखने जा रहे पिता को कार ने मारी टक्कर, मौत
Road Accident: अजय पटेल 35 वर्ष पिता संतोष पटेल अकलतरा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती अपनी छह वर्षीय बेटी को देखने बाइक से आ रहा था। गलत दिशा से तेज गति से आ रही कार क्रमांक सीजी 12 बीजी 2139 गलत साइड में जाकर अजय की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना स्थल पर पुलिस और लोगों की भीड़
नईदुनिया न्यूज, बलौदा: अस्पताल में भर्ती अपनी छह साल की मासूम बेटी को देखने जा रहे बाइक सवार पिता को कार चालक ने ठोकर मार दी। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीण और स्वजन ने मृतक के शव को वहीं सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया। घटना सोमवार की शाम अकलतरा रोड की है।
तेज गति से आ रही कार ने मारी टक्कर
ग्राम डोंगरी निवासी अजय पटेल 35 वर्ष पिता संतोष पटेल अकलतरा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती अपनी छह वर्षीय बेटी को देखने बाइक से आ रहा था। विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही कार क्रमांक सीजी 12 बीजी 2139 गलत साइड में जाकर अजय की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए स्वजन और ग्रामीणों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर अस्पताल में भर्ती मृतक की बेटी का इलाज कार मालिक की ओर से कराए जानें की मांग की।