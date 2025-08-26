CG Road Accident: अस्पताल में भर्ती मासूम बेटी को देखने जा रहे पिता को कार ने मारी टक्कर, मौत

मेरी खबरें
    Road Accident: अजय पटेल 35 वर्ष पिता संतोष पटेल अकलतरा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती अपनी छह वर्षीय बेटी को देखने बाइक से आ रहा था। गलत दिशा से तेज गति से आ रही कार क्रमांक सीजी 12 बीजी 2139 गलत साइड में जाकर अजय की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    By komal Shukla
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 01:11:57 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 01:11:57 PM (IST)
    घटना स्थल पर पुलिस और लोगों की भीड़

    HighLights

    1. आक्रोशित ग्रामीण और स्वजन ने किया प्रदर्शन
    2. शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग
    3. तेज गति से आ रही कार ने बाइक में मारी टक्कर

    नईदुनिया न्यूज, बलौदा: अस्पताल में भर्ती अपनी छह साल की मासूम बेटी को देखने जा रहे बाइक सवार पिता को कार चालक ने ठोकर मार दी। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीण और स्वजन ने मृतक के शव को वहीं सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया। घटना सोमवार की शाम अकलतरा रोड की है।

    तेज गति से आ रही कार ने मारी टक्कर

    ग्राम डोंगरी निवासी अजय पटेल 35 वर्ष पिता संतोष पटेल अकलतरा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती अपनी छह वर्षीय बेटी को देखने बाइक से आ रहा था। विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही कार क्रमांक सीजी 12 बीजी 2139 गलत साइड में जाकर अजय की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए स्वजन और ग्रामीणों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर अस्पताल में भर्ती मृतक की बेटी का इलाज कार मालिक की ओर से कराए जानें की मांग की।

    मौके पर पहुंची पुलिस

    घटना की सूचना पर पुलिस और तहसीलदार अमरनाथ श्याम मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार मालिक द्वारा 50 हजार रुपये नकद और शासन द्वारा 25 हजार रूपए दस दिनों के अंदर दिए जाने का आश्वासन दिया। जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को पीएम के लिए मर्चुरी भिजवाया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

