CG में दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ दर्दनाक हादसा, नाले में बहे 3 मासूम की मौत, एक लापता

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बलौदाबाजार जिले के बिटकुली में रहने वाले ध्रुव परिवार के लोग सोमवार को मरहीमाता मंदिर दर्शन के लिए आए थे। दर्शन के बाद जब वे लौट रहे थे तब मंदिर के पास वाले नाले पर पुल के उपर से पानी बह रहा था। इसे देख बस के ड्राइवर ने यात्रियों को पैदल पुलिया पार करने के लिए कहा। तभी तीन बच्चों समेत छह लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। किसी तरह दो लोगों को बचा लिया गया। तीन बच्चों की लाश मिल चुकी है। एक व्यक्ति अब भी गायब है। उसकी तलाश की जा रही है।

भारी बारिश के कारण नाले का बहाव हुआ तेज DSP नुपूर उपाध्याय ने बताया कि बलौदाबाजार के बिटकुली में रहने वाले ध्रुव परिवार के लोग सोमवार को बस लेकर मरहीमाता दर्शन के लिए भनवारटंक आए थे। परिवार के लोगों ने मंदिर में दर्शन के बाद वहीं पर भोजन भी किया। इसके बाद सभी लोग वापस बलौदाबाजार लौट रहे थे।