CG में दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ दर्दनाक हादसा, नाले में बहे 3 मासूम की मौत, एक लापता

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बलौदाबाजार जिले के बिटकुली में रहने वाले ध्रुव परिवार के लोग सोमवार को मरहीमाता मंदिर दर्शन के लिए आए थे। दर्शन के बाद जब वे लौट रहे थे तब मंदिर के पास वाले नाले पर पुल के उपर से पानी बह रहा था। इसे देख बस के ड्राइवर ने यात्रियों को पैदल पुलिया पार करने के लिए कहा। तभी तीन बच्चों समेत छह लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। किसी तरह दो लोगों को बचा लिया गया। तीन बच्चों की लाश मिल चुकी है। एक व्यक्ति अब भी गायब है। उसकी तलाश की जा रही है।
DSP नुपूर उपाध्याय ने बताया कि बलौदाबाजार के बिटकुली में रहने वाले ध्रुव परिवार के लोग सोमवार को बस लेकर मरहीमाता दर्शन के लिए भनवारटंक आए थे। परिवार के लोगों ने मंदिर में दर्शन के बाद वहीं पर भोजन भी किया। इसके बाद सभी लोग वापस बलौदाबाजार लौट रहे थे।
जंगल में तेज बारिश के कारण मंदिर के पास नाले में बहाव तेज हो गया। कुछ ही देर बाद पानी पुलिया के उपर से बहने लगा। इसे देख बस के ड्राइवर ने यात्रियों से भरे बस को पुलिया पार कराने के खतरे को बताकर नीचे उतार दिया। साथ यात्रियों को पैदल नाला पार करने के लिए कहा। तब बस में सवार लोग पैदल ही नाला पार करने लगे। इसी दौरान छह लोग पानी के तेज बहाव में बहने लगे।
परिवार के लोगों ने किसी तरह दो लोगों को बचा लिया। मितांश ध्रुव (5) निवासी बिटकुली, गौरी ध्रुव (13) निवासी बिटकुली, मुस्कान ध्रुव (12) निवासी परसदा बिलासपुर और बलराम ध्रुव (45) निवासी परसदा बिलासपुर पानी के तेज बहाव में बह गए। उन्हें बहता देख परिवार के लोग शोर मचाने लगे। परिवार के ही कुछ लोगों ने उफनते नाले में छलांग लगा दी। लोगों को बहता देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
कुछ ही देर में बेलगहना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस की टीम, गांव के लोग और परिवार के सदस्य पानी में बहे लोगों की तलाश में जुट गए। कुछ ही देर में मितांश, गौरी और मुस्कान का शव मिल गया। इधर बलराम का देर रात तक कुछ पता नहीं चल पाया। इस पर पुलिस ने हादसे की जानकारी SDRF को दी। इस पर देर रात ही एसडीआरएफ की टीम भी भनवारटंक के लिए निकल गई। बच्चों के शव को कोटा स्थित चीरघर में रखवाया गया है। गायब व्यक्ति की तलाश की जा रही है।
हादसे के दौरान परिवार की महिलाएं वहां पर मौजूद थीं। हादसे के बाद एक-एक कर तीन बच्चों के शव को नाले से निकालकर अस्पताल भेजा गया। इसे देख परिवार की महिलाएं चीखने लगीं। परिवार के सदस्य सदमे में आ गए। तीन शव को निकाल लेने के बाद परिवार की महिलाओं को घर भेज दिया गया है। इधर चौथे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। मंगलवार को मासूमों का पीएम कराया जाएगा। हादसे की जानकारी मिलते ही बिटकुली और परसदा के कुछ लोग भी भनवारटंक पहुंच गए हैं।
भनवारटंक के पास स्थित नाला बरसाती नाला है। इसमें जंगल का पानी आता है। सोमवार को जंगल में हुई बारिश के कारण पानी पुलिया के उपर से बह रहा था। इसे देख बस के ड्राइवर ने यात्रियों को खतरा भांपकर उन्हें पुलिया पैदल पार करने की सलाह दी। इसी दौरान हादसा हो गया। इधर पानी के तेज बहाव और रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण लापता एक व्यक्ति की तलाश में परेशानी सामने आ रही है।
