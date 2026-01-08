CG में होगा प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जम्बूरी, सभी विवादों पर लगा विराम... राज्यपाल होंगे शामिल; 14 हजार से अधिक प्रतिभागी लेंगे भाग

नईदुनिया न्यूज़, बालोद: तमाम विवादों और संशयों के बाद यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जम्बूरी का आयोजन बालोद जिले के ग्राम दुधली (मालीघोरी) में ही किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्काउट्स एवं गाइड्स के आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने आयोजन स्थल पर बने सेक्रेट्रिएट सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इसकी आधिकारिक पुष्टि की।

बालोद के दुधली में होगा राष्ट्रीय जम्बूरी आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने स्पष्ट किया कि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ही भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव द्वारा भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ उप-नियम 17 कंडिका (1) के अंतर्गत स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को पदेन राज्य अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

प्रेस वार्ता में बताया गया कि 9 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे जम्बूरी का उद्घाटन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। यह आयोजन 13 जनवरी 2026 तक चलेगा। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति रहेगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष और राज्य सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 14 हजार से अधिक प्रतिभागी होंगे शामिल आयुक्त ने जानकारी दी कि इस जम्बूरी में छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों, रेलवे, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन से कुल लगभग 14 हजार प्रतिभागी शामिल होंगे। इनमें छत्तीसगढ़ के 4,252 और अन्य राज्यों के 11,696 प्रतिभागी शामिल हैं। इनके साथ करीब 2,000 स्टाफ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य देशों के प्रतिभागी भी इस आयोजन में भाग लेंगे।