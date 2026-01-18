मेरी खबरें
    CG Crime: छत्तीसगढ़ के हथबंद–भाटापारा रेलवे लाइन पर मिली बिना सिर की लाश के अंधेकत्ल मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इस जघन्य हत्या की स ...और पढ़ें

    By Mohan KumarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 10:06:28 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 10:06:28 PM (IST)
    बेवफा पत्नी ही निकली 'सुपारी किलर', पति के अमानवीय व्यवहार से तंग आकर रचा मौत का खेल
    पति के अमानवीय व्यवहार से तंग आकर पत्नी ने रचा मौत का खेल

    नईदुनिया न्यूज, भाटापारा। हथबंद–भाटापारा रेलवे लाइन पर मिली बिना सिर की लाश के अंधेकत्ल मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इस जघन्य हत्या की साजिश मृतक की पत्नी ने अपने मामा और दो सुपारी किलरों के साथ मिलकर रची थी। पुलिस ने इस मामले में कुल चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 13 जनवरी 2026 को थाना हथबंद को सूचना मिली थी कि रेलवे अपलाइन के पास एक अज्ञात युवक का सिर कटा शव पड़ा है। मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष आंकी गई थी।

    प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हो गया था कि हत्या कर पहचान छुपाने के उद्देश्य से सिर अलग कर फेंका गया है। मृतक ने हल्के नीले रंग की जींस पहन रखी थी तथा उसके दाहिने हाथ की कलाई पर अंग्रेज़ी में “जीके जोशी” लिखा हुआ था। थाना हथबंद में अज्ञात आरोपित के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज किया।


    शव की पहचान के लिए पुलिस ने लगभग 80 जवानों की टीम के साथ चार किलोमीटर क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन सिर बरामद नहीं हो सका। इसके बाद आसपास के गांवों में मुनादी कराई गई। इंटरनेट मीडिया व वाट्सएप समूहों पर हुलिया प्रसारित किया गया तथा सीसीटीवी फुटेज और साइबर तकनीकी विश्लेषण किया गया। लगातार प्रयासों के बाद चार दिन में मृतक की पहचान 39 वर्षीय गैस कुमार जोशी, निवासी ग्राम भोथीडीह, जिला बेमेतरा के रूप में हुई।

    पत्नी निकली हत्या की मास्टरमाइंड

    जांच में सामने आया कि मृतक का अपनी पत्नी कुसुम जोशी से आए दिन विवाद, मारपीट और अमानवीय व्यवहार होता था। इससे तंग आकर कुसुम ने अपने मामा राजेश भारती तथा दो सुपारी किलर दारासिंह अनंत व करन अनंत के साथ मिलकर पति की हत्या का षड़यंत्र रचा। आरोपितों ने पहले भी हत्या का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे। बाद में 40 हजार रुपये की सुपारी देकर हत्या की योजना बनाई गई।

    पार्टी के बहाने बुलाकर की हत्या

    घटना के दिन मृतक को पार्टी के बहाने ग्राम दरचुरा बुलाया गया, जहां उसे जमकर शराब पिलाई गई। नशे में बेहोश होने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और फिर कार से रेलवे लाइन के पास ले जाकर धारदार तलवार से उसका गला काट दिया गया। हत्या के बाद शव का धड़ रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, जबकि सिर को ग्राम डिग्गी में जमीन खोदकर दबा दिया गया।

    पुलिस टीम को इनाम

    इस अंधेकत्ल का सफल खुलासा करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने 5,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, तलवार, मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त कर लिए हैं।

