महिला ने 10 साल की बेटी को गला घोंटकर मारा, फिर खुदकुशी कर ली, बेटे ने भागकर बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद: जिला मुख्यालय के शिकारीपारा वार्ड से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मां ने जिस बेटी को प्यार दुलार देकर उसका भरण पोषण कर बड़ा किया। उसी मां ने ममता का गला घोंटकर दिया। पहले अपनी बेटी की हत्या की। इसके बाद खुद भी साड़ी से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली, जबकि बेटे ने किसी तरह कमरे से भागकर अपनी जान बचाई।

महिला के कांस्टेबल पति की पहले ही मौत हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस के अधिकारी, तहसीलदार, फारेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार 37 वर्षीय मृतका निकिता पटौदी पिछले कुछ साल से मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीबन एक बजे उसने पहले अपने 13 वर्षीय बेटे रेवेंद्र पटौदी का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन बेटा किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग गया और अपने मौसी के कमरे में जाकर बिना किसी को कुछ बताए सो गया।